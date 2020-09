Juventus Under 23, Olivieri all’Empoli: ecco le prime parole (Di sabato 12 settembre 2020) È finalmente sbarcato ad Empoli il nuovo attaccante della squadra toscana Marco Olivieri, ex punta di lusso della Juventus Under 23. Il classe ’99 è dunque approdato in Serie B, al fine di mettersi alla prova in una realtà ambiziosa ed in una categoria che potrebbe finalmente consacrarlo per un possibile futuro nella massima serie. L’attaccante dell’Under 23, cresciuto esclusivamente tra queste due compagini, si è detto molto soddisfatto del suo ritorno all’ Empoli, speranzoso di poter contribuire a coronare gli obiettivi sportivi del club: “Ero in ritiro con la Juventus, mi ha chiamato il procuratore dicendomi dell’interesse dell’Empoli e del presidente Corsi. Mi volevano fortemente, io conoscevo l’ambiente e non ci ho pensato ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 12 settembre 2020) È finalmente sbarcato ad Empoli il nuovo attaccante della squadra toscana Marco, ex punta di lusso della23. Il classe ’99 è dunque approdato in Serie B, al fine di mettersi alla prova in una realtà ambiziosa ed in una categoria che potrebbe finalmente consacrarlo per un possibile futuro nella massima serie. L’attaccante dell’23, cresciuto esclusivamente tra queste due compagini, si è detto molto soddisfatto del suo ritorno all’ Empoli, speranzoso di poter contribuire a coronare gli obiettivi sportivi del club: “Ero in ritiro con la, mi ha chiamato il procuratore dicendomi dell’interesse dell’Empoli e del presidente Corsi. Mi volevano fortemente, io conoscevo l’ambiente e non ci ho pensato ...

JuventusFCYouth : #Under23, prosegue la preparazione! ?? Full gallery ?? - juventusfc : In campo insieme alla #Under23! Le immagini dell'allenamento di oggi ?? nella sezione @JuventusTV ??… - juventusfc : Ultimo giorno di lavoro della settimana per la squadra! Oggi partitella amichevole con la #Under23 ?????? M?ore:… - junews24com : Calendario Under 17 Serie A e B 2020/21: le partite della Juventus - junews24com : Calendario Under 16 Serie A e B 2020/21: le partite della Juventus -