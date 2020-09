Juventus in campo in vista del Novara (Di sabato 12 settembre 2020) TORINO - Domani alle 10.30 - in diretta su Juventus.com, sezione Juventus Tv, e su Sky Sport - la Juventus guidata da Andrea Pirlo giocherà la prima amichevole della sua stagione, contro il Novara ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 12 settembre 2020) TORINO - Domani alle 10.30 - in diretta su.com, sezioneTv, e su Sky Sport - laguidata da Andrea Pirlo giocherà la prima amichevole della sua stagione, contro il...

juventusfc : Segnatevi data e ora! ?? Domenica, 10.30, bianconeri in campo ?? @NovaraChannel! La partita sarà a porte chiuse, m… - juventusfc : In campo insieme alla #Under23! Le immagini dell'allenamento di oggi ?? nella sezione @JuventusTV ??… - juventusfc : Venerdì in campo ??? L'allenamento di oggi ?? - sportli26181512 : #Juventus in campo in vista del Novara: Pirlo ha guidato i suoi in una sessione mattutina basata sulle palle inatti… - Onestidal2007 : @Boboj29 #kedira #Juventus È tra i 5 centrocampisti più forti degli ultimi 15 anni della #SerieA Se sta bene che… -