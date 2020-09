Julie and The Phantoms: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce (Di sabato 12 settembre 2020) Il 10 settembre 2020 il catalogo di Netflix si è arricchito del titolo di una nuova serie tv: stiamo parlando di Julie and The Phantoms. Lo show appartiene al genere drammatico a sfondo musicale; il regista della serie è infatti il medesimo di High School Musical, Kenny Ortega. La prima stagione si compone di 9 soli episodi, ognuno dei quali dalla durata di circa 30 minuti.Segui Termometro Politico su Google News Essendo un contenuto Netflix, sarà molto semplice per gli utenti trovare il titolo in streaming: basterà infatti accedere alla piattaforma della Grande N e selezionare Julie and The Phantoms dal catalogo. Ricordiamo che al momento il colosso dello streaming non offre più la possibilità di iscriversi al sito tramite il mese di ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 12 settembre 2020) Il 10 settembre 2020 il catalogo di Netflix si è arricchito del titolo di una nuovatv: stiamo parlando diand The. Lo show appartiene al genere drammatico a sfondo musicale; il regista dellaè infatti il medesimo di High School Musical, Kenny Ortega. La prima stagione si compone di 9 soli episodi, ognuno dei quali dalla durata di circa 30 minuti.Segui Termometro Politico su Google News Essendo un contenuto Netflix, sarà molto semplice per gli utenti trovare il titolo in streaming: basterà infatti accedere alla piattaforma della Grande N e selezionareand Thedal catalogo. Ricordiamo che al momento il colosso dello streaming non offre più la possibilità di iscriversi al sito tramite il mese di ...

