Jesse Owens | lo straordinario dominatore di Berlino ’36 sotto gli occhi di Hitler

Leggi su newsmondo

(Di sabato 12 settembre 2020)nasceva in Alabama il 12 settembre 1913. Alle Olimpiadi diil regime nazista, vinse quattro medaglie d’oro. Nato il 12 settembre 1913 a Oakville, in Alabama, all’età di otto anni si trasferisce con la famiglia a Cleveland, nello stato dell’Ohio. Nei primi anni di vita,conosce miseria e povertà come altri milioni di ragazzi neri nel periodo della depressione americana. Il ragazzo mostra comunque fin da giovane un evidente talento per le discipline sportive. Non possiede i soldi necessari a comprare costose attrezzature per praticare altri sport diversi dall’atletica leggera, così si dedica alle discipline della corsa. I campionati del 1935 L’anno che precede le Olimpiadi è quello ...