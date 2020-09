Jean Todt sulle condizioni di Schumacher: “Sta lottando insieme alla famiglia” (Di sabato 12 settembre 2020) L’ex capo della Ferrari Jean Todt ha fornito un aggiornamento sulla salute della leggenda della F1 Michael Schumacher, che nel 2013 ha subito lesioni in un incidente sulle Alpi francesi. Il 51enne stava sciando con il figlio Mick nel dicembre del 2013, quando è caduto e ha battuto la testa; il colpo gli ha causato … L'articolo Jean Todt sulle condizioni di Schumacher: “Sta lottando insieme alla famiglia” Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di sabato 12 settembre 2020) L’ex capo della Ferrariha fornito un aggiornamento sulla salute della leggenda della F1 Michael, che nel 2013 ha subito lesioni in un incidenteAlpi francesi. Il 51enne stava sciando con il figlio Mick nel dicembre del 2013, quando è caduto e ha battuto la testa; il colpo gli ha causato … L'articolodi: “Stafamiglia” Curiosauro.

