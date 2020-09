Italia Sì, prima puntata 12 settembre 2020: anticipazioni e diretta (Di sabato 12 settembre 2020) Torna ItaliaSì, con Marco Liorni al timone della nuova versione, rinnovata nella scena e nella formula, del “podio del pomeriggio” di Rai1, in onda da sabato 12 settembre alle 16.25. Al suo fianco vari personaggi dello spettacolo e della cultura si metteranno in gioco confrontandosi sui temi delle persone comuni e grazie al loro spirito, a volte allegro e a volte brusco, conquisteranno il pubblico in studio e quello a casa. Nella prima puntata del programma parteciperemo all’ingiustizia capitata ad Arianna. Poi, Raimondo Todaro: un nuovo amore? E ancora, ripartono le scuole: il professore Pagani, che ha colpito l’Italia abbandonando il quiz l’Eredità, ha qualcosa da dire a tutti. Si affronteranno anche tematiche delicate, che accendono e dividono gli animi ... Leggi su blogo (Di sabato 12 settembre 2020) TornaSì, con Marco Liorni al timone della nuova versione, rinnovata nella scena e nella formula, del “podio del pomeriggio” di Rai1, in onda da sabato 12alle 16.25. Al suo fianco vari personaggi dello spettacolo e della cultura si metteranno in gioco confrontandosi sui temi delle persone comuni e grazie al loro spirito, a volte allegro e a volte brusco, conquisteranno il pubblico in studio e quello a casa. Nelladel programma parteciperemo all’ingiustizia capitata ad Arianna. Poi, Raimondo Todaro: un nuovo amore? E ancora, ripartono le scuole: il professore Pagani, che ha colpito l’abbandonando il quiz l’Eredità, ha qualcosa da dire a tutti. Si affronteranno anche tematiche delicate, che accendono e dividono gli animi ...

fattoquotidiano : “L’Italia è prima in Europa per l’evasione dell’Iva. Lo Stato ha perso 35,4 miliardi”: il rapporto della Commission… - gualtierieurope : A Berlino per la prima riunione di presenza dell'#eurogruppo e dell'#ECOFIN. L'impatto della crisi è duro ma ci son… - Open_gol : Evasione Iva, l’Italia è ancora prima in Europa: la perdita per lo Stato è di 35 miliardi - paulusreginae : @matteosalvinimi E NON SOLO MA IN TUTTA L'AREA ITALIA A EST OVEST NORD SUD SOPRA E SOTTO PRIMA DI TUTTO I DOCUMENTI GRAZIE D'ESISTERE - SocialMediaEasy : RT @pedroelrey: Nonostante i numerosi problemi societari del momento, il Barcelona diventa la prima squadra di calcio che supera i 10 milio… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia prima Italia, prima in Europa per violazioni al Gdpr » inno3 Inno3 Iliad pubblica i dati e stupisce tutti, ancora disponibile la Giga 50

L’arrivo in Italia di Iliad è stato abbastanza tranquillo visti poi i risultati seguenti. Inizialmente però erano tanti i dissidenti, ovvero coloro che credevano che il gestore non avrebbe avuto vita ...

Ascolti tv, Veronica Gentili batte Lilli Gruber. Del Debbio mette ko Formigli

. Vola Rete 4 Rete 4 vola negli ascolti tv legati ai suoi talk d'informazione. Il primo botto lo fa Veronica Gentili con Stasera Italia News che conquista 1.334.000 e il 6.12% nella prima parte e si i ...

L’arrivo in Italia di Iliad è stato abbastanza tranquillo visti poi i risultati seguenti. Inizialmente però erano tanti i dissidenti, ovvero coloro che credevano che il gestore non avrebbe avuto vita .... Vola Rete 4 Rete 4 vola negli ascolti tv legati ai suoi talk d'informazione. Il primo botto lo fa Veronica Gentili con Stasera Italia News che conquista 1.334.000 e il 6.12% nella prima parte e si i ...