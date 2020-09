Iran | giustiziato Afkari | il lottatore difeso da Trump e dal Cio

(Di sabato 12 settembre 2020) Per chiedere la grazia erano scesi in campo Donalde anche il Cio, che minaccia di escludere l'dai Giochi. Negli ultimi giorni era stata lanciata anche una campagna social, ma oggi il ...

L’Iran ha annunciato di aver portato a termine l’esecuzione di Navid Afkari, lottatore professionista di 27 anni condannato per un omicidio commesso durante le rivolte di piazza dell’estate 2018. Lo s ...TEHERAN - Navid Afkari oggi è morto per impiccagione nella città in cui era nato. Il lottatore di 27 anni condannato per un omicidio durante le rivolte del 2018 è stato giustiziato questa mattina. Lo ...