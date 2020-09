Internazionali d'Italia, i tabelloni: subito Nadal-Carreno! Sinner-Paire (Di sabato 12 settembre 2020) Sorteggiati i tabelloni degli Internazionali BNL d'Italia al Foro Italico che vede, in attesa della conclusione delle qualificazioni, 7 azzurri in gara nel tabellone maschile e 3 in quello femminile. ... Leggi su gazzetta (Di sabato 12 settembre 2020) Sorteggiati idegliBNL d'al Foro Italico che vede, in attesa della conclusione delle qualificazioni, 7 azzurri in gara nel tabellone maschile e 3 in quello femminile. ...

Ultime Notizie dalla rete : Internazionali Italia Internazionali d’Italia, le entry list aggiornate: a Roma torna Nadal, fuori Medvedev, in forse Serena Ubi Tennis Internazionali di Roma: forfait di Serena Williams, Thiem e Zverev

L'austriaco Dominic Thiem (numero 3 del ranking ATP) e il tedesco Alexander Zverev (numero 7 al mondo) hanno annunciato il forfait per l'edizione 2020 degli Internazionali d'Italia, al via oggi con i ...

Leone d'oro a Nomadland, Favino miglior attore al Festival di Venezia 2020

In un palmares equilibrato, dopo un festival che ha segnato una forte spinta alla ripartenza del cinema dopo la pandemia, Nomadland di Chloé Zhao ha vinto il Leone d'oro con lo splendido Nomadland, pe ...

