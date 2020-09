Inter, se Godin saluta non cambiano i piani della difesa: da Skriniar a Kumbulla, la situazione (Di sabato 12 settembre 2020) Oltre al centrocampo potrebbero essere tante le novità anche nel reparto difensivo Interista. Resta sul mercato Skriniar, Kumbulla "congelato" Leggi su 90min (Di sabato 12 settembre 2020) Oltre al centrocampo potrebbero essere tante le novità anche nel reparto difensivoista. Resta sul mercato"congelato"

tancredipalmeri : Via Godin, no a Tonali. Sembra quasi che l’Inter non se lo voglia proprio giocare sto scudetto con la Juventus - AlfredoPedulla : #Godin: la #Fiorentina non c’è. Solo #Cagliari, oggi. #Godin ha ribadito la sua volontà, giornata di confronti e di… - Gazzetta_it : #Inter, #Godin verso la cessione: è un passo dal #Cagliari - maldiniforever3 : @LucianoGargiul6 @DiMarzio @Inter @FCBarcelona @SkySport per uno che va in scadenza fra un anno, Zi hakimi zi , pur… - FedeCimo96 : Cagliari-Godin arrivano conferme. Ha parlato Pierluigi Carta, ds dei sardi?? @vivoperlinter -