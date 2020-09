Inter | Borja Valero ritorna alla Fiorentina

(Di sabato 12 settembre 2020) Un ritorno tanto atteso chefine si concretizzato.sarà nuovamente un giocatore della, la sua squadra del cuore in Italia, quella che lo portò in Serie A nell'estate di ...

NaRDoViGNaLi : @Fiorentina_ole Mi pare chiaro, dopo la presentazione di Amrabat, che è lui il regista (+pulgar), quindi Torreira n… - passione_inter : Fiorentina, idea Junior Firpo. Oggi le visite di Borja: sondaggio per l'ex Inter Keita - - lorellik26 : @danilosarugia @7goldsport @FBiasin @PresMoratti @filotramo @90ordnasselA @AvvPrisco @passione_inter Con un centroc… - Tannhauser00 : @Nicholas_Jenkis @Alex_Zonghetti Borja Valero torna a Firenze, Inter beffata! - bianca_caimi : RT @passione_inter: Mercato - Accordo trovato tra Borja Valero e la Fiorentina, lo spagnolo tornerà viola - -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Borja

Borja Valero libera così un posto nel centrocampo folto dell'inter, reparto che potrà essere ancora completato con i sogni Vidal, Kanté e Thomas. Per la Fiorentina invece si completa una volta per ...La Fiorentina cerca un terzino sinistro sul mercato. Dopo il ritorno di Biraghi dall'Inter dove è tornato Dalbert sempre per fine prestito, secondo la Gazzetta ...