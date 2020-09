Inter 2020-21 | calendario amichevoli prestagione

Leggi su infobetting

(Di sabato 12 settembre 2020) L’è stata l’ultima squadra italiana in campo in questa anomala estate calcistica, con la finale di Europa League persa contro il Siviglia il 21 agosto. Fisiologico che i nerazzurri siano tra le ultime squadre a tornare in campo per un impegno ufficiale, saltando l’esordio in campionato del prossimo fine settimana per poi esordire in … InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici