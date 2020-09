Inps Online, da ottobre addio al PIN si passa allo SPID (Di sabato 12 settembre 2020) Dal primo ottobre scatta lo switch-off del PIN Inps in favore dello SPID. Per accedere ai servizi di Inps Online sarà necessario possedere lo SPID, ovvero il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Cos’è lo SPID? SPID è il Sistema Pubblico di Identità Digitale che permette ai cittadini e alle imprese di accedere in modo sicuro ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione e non solo. L’identità digitale SPID è forntia in maniera totalmente gratuita. Per richiedere il servizio SPID è necessario rivolgerse ad un provider, che in collaborazione con lo Stato, rilascerà l’identità digitale. Al momento i provider autorizzati sono: ... Leggi su giornal (Di sabato 12 settembre 2020) Dal primoscatta lo switch-off del PINin favore dello. Per accedere ai servizi disarà necessario possedere lo, ovvero il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Cos’è loè il Sistema Pubblico di Identità Digitale che permette ai cittadini e alle imprese di accedere in modo sicuro ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione e non solo. L’identità digitaleè forntia in maniera totalmente gratuita. Per richiedere il servizioè necessario rivolgerse ad un provider, che in collaborazione con lo Stato, rilascerà l’identità digitale. Al momento i provider autorizzati sono: ...

