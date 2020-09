Inizia la Premier League, ma senza Manchester City e United: il motivo (Di sabato 12 settembre 2020) Nuova stagione che Inizia in Premier League, ma nella prima giornata ci saranno due grandi assenti, Manchester City e United La nuova stagione della Premier League è pronta a partire. Dopo 48 giorni dalla chiusura dello scorso campionato, che ha visto trionfare il Liverpool, che vince il campionato dopo 30 anni, la massima competizione inglese riapre i battenti. I favoriti sono senza dubbio gli uomini di Jurgen Klopp, ma il Manchester City ed i tanti rinforzi del Chelsea gli daranno filo da torcere. Alla prima giornata di campionato però, non parteciperanno il Manchester City ed il Manchester United. Infatti, le partite ... Leggi su bloglive (Di sabato 12 settembre 2020) Nuova stagione chein, ma nella prima giornata ci saranno due grandi assenti,La nuova stagione dellaè pronta a partire. Dopo 48 giorni dalla chiusura dello scorso campionato, che ha visto trionfare il Liverpool, che vince il campionato dopo 30 anni, la massima competizione inglese riapre i battenti. I favoriti sonodubbio gli uomini di Jurgen Klopp, ma iled i tanti rinforzi del Chelsea gli daranno filo da torcere. Alla prima giornata di campionato però, non parteciperanno iled il. Infatti, le partite ...

paxer89 : Marianella che inizia la stagione di Premier subito in forma, dicendo che l'assenza di David Luiz è un vantaggio pe… - Oathkeepergirl : Oggi inizia la Premier. Vado a vedere le partite di oggi. Povero Leeds subito contro il Liverpool ???? #PremierLeague - Il_TerzoUomo : RT @Il_TerzoUomo: Alle 13:30 inizia la Premier League 2020/2021 con Fulham vs. Arsenal. Qui potete ascoltare la nostra preview. https://t.… - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Premier League, Liverpool-Leeds: dove vedere la gara in Tv e streaming: Dove vedere Liv… - sportface2016 : #PremierLeague Inizia il campionato, #FulhamArsenal apre le danze: ecco quando e come seguire il match -