Infortunio Ibrahimovic, lo svedese out contro il Brescia (Di sabato 12 settembre 2020) Infortunio Ibrahimovic – Il Milan è in campo per la partita amichevole contro il Brescia, il club rossonero si candida ad essere protagonista nella prossima stagione nel campionato di Serie A. Il club ha convinto Zlatan Ibrahimovic a vestirsi di nuovo con la maglia del Diavolo, lo svedese è ancora decisivo e lo scorso campionato è stato sempre uno dei migliori nonostante qualche Infortunio. Ibrahimovic non è ancora al meglio e non è sceso in campo contro le Rondinelle. Zlatan è indisponibile perché sta tentando di recuperare da un trauma contusivo alla gamba destra, dovrà stare fermo ancora qualche giorno.L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 12 settembre 2020)– Il Milan è in campo per la partita amichevoleil, il club rossonero si candida ad essere protagonista nella prossima stagione nel campionato di Serie A. Il club ha convinto Zlatana vestirsi di nuovo con la maglia del Diavolo, loè ancora decisivo e lo scorso campionato è stato sempre uno dei migliori nonostante qualchenon è ancora al meglio e non è sceso in campole Rondinelle. Zlatan è indisponibile perché sta tentando di recuperare da un trauma contusivo alla gamba destra, dovrà stare fermo ancora qualche giorno.L'articolo CalcioWeb.

Milan e Brescia sono in campo per l’amichevole che anticipa l’esordio in gare ufficiali dei rossoneri. A Milanello la squadra di Pioli continuerà così la preparazione alla stagione 2020-2021. Non c’è ...

Nicolò Zaniolo ha deciso: operazione programmata per domenica in Austria

Nicolò Zaniolo ha sciolto la riserva. Il talento giallorosso, infatti, dopo alcuni ripensamenti, ha deciso di operarsi in Austria, esattamente dove si è operato Giorgio Chiellini dopo l'infortunio del ...

Nicolò Zaniolo ha sciolto la riserva. Il talento giallorosso, infatti, dopo alcuni ripensamenti, ha deciso di operarsi in Austria, esattamente dove si è operato Giorgio Chiellini dopo l'infortunio del ...