Infarto | cardiologi interventisti presentano Dubius

Leggi su corrierenazionale

(Di sabato 12 settembre 2020), al congresso della European Society of Cardiology presentato lo studio. I: “Ecco cosa cambia” “Con lo studiola ricerca italiana fa scuola a livello mondiale e ridefinisce nuovi standard di trattamento e prognostici della forma più frequente d’, quella in cui l’arteria non è completamente ostruita (NSTEMI). Abbiamo dimostrato che… L'articolo Corriere Nazionale.