Indagine CNA Roma: autunno nero per pmi romane: fatturato dimezzato e poca fiducia nel futuro (Di sabato 12 settembre 2020) Utili e fatturati più che dimezzati nel 40% dei casi nel primo semestre dell'anno , scarsa propensione a fare investimenti per oltre il 44%. Inoltre, il 68% degli intervistati afferma di non nutrire ... Leggi su leggo (Di sabato 12 settembre 2020) Utili e fatturati più che dimezzati nel 40% dei casi nel primo semestre dell'anno , scarsa propensione a fare investimenti per oltre il 44%. Inoltre, il 68% degli intervistati afferma di non nutrire ...

medicojunghiano : RT @leggoit: Indagine CNA Roma: autunno nero per pmi romane: fatturato dimezzato e poca fiducia nel futuro - leggoit : Indagine CNA Roma: autunno nero per pmi romane: fatturato dimezzato e poca fiducia nel futuro - CNAROMA : Indagine CNA Roma: autunno nero per PMI romane senza un intervento, fatturato dimezzato e poca fiducia nel futuro… - oslaz : Economia, indagine CNA Roma: in arrivo un autunno nero per le imprese capitoline - oslaz : Economia, indagine CNA Roma: in arrivo un autunno nero per le imprese capitoline -