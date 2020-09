Inchiesta Lega, c’è una nuova pista, Salvini si dichiara “non preoccupato” (Di sabato 12 settembre 2020) Si arricchisce di nuovi dettagli l’Inchiesta relativa ai tre commercialisti di fiducia della Lega, arrestati nella giornata di ieri per aver effettuato la compravendita di un immobile a Cormano a prezzo risultato gonfiato. Inchiesta Dopo l’arresto dei tre commercialisti, la Guardia di Finanza ha avviato le indagini che hanno approfondito la questione su parte della somma incassata dalla vendita (circa 300mila euro), per definire la destinazione finale della somma guadagnata in modo illecito. La palla è passata alla magistratura che hanno fatto partire una rogatoria in Svizzera visto che la somma di denaro è transitata presso una fiduciaria di Panama con sede proprio in Svizzera, dove sono partite delle indagini per comprendere il flusso di denaro. I tre commercialisti Alberto Di Rubba, Andrea Manzoni e Michele ... Leggi su giornal (Di sabato 12 settembre 2020) Si arricchisce di nuovi dettagli l’relativa ai tre commercialisti di fiducia della, arrestati nella giornata di ieri per aver effettuato la compravendita di un immobile a Cormano a prezzo risultato gonfiato.Dopo l’arresto dei tre commercialisti, la Guardia di Finanza ha avviato le indagini che hanno approfondito la questione su parte della somma incassata dalla vendita (circa 300mila euro), per definire la destinazione finale della somma guadagnata in modo illecito. La palla è passata alla magistratura che hanno fatto partire una rogatoria in Svizzera visto che la somma di denaro è transitata presso una fiduciaria di Panama con sede proprio in Svizzera, dove sono partite delle indagini per comprendere il flusso di denaro. I tre commercialisti Alberto Di Rubba, Andrea Manzoni e Michele ...

