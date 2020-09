“In segno di purezza e gioventù”. Willy, migliaia di persone ai funerali: il bellissimo gesto (Di sabato 12 settembre 2020) Willy Monteiro Duarte, i funerali in diretta. La storia di Willy ha fatto riflettere e continua a risuonare forte nel cuore di tutti. Il giovane è stato massacrato di botte fino a perdere la vota. “Sono tutti colpevoli”, questo è quanto afferma una testimone intervistata da Il Messaggero per quanto concerne i quattro ragazzi coinvolti e indagati per omicidio volontario e non più per omicidio preterintenzionale. E mentre la vicenda diventa giudiziaria, i funerali di Willy sospendono per un attimo un tempo ormai irrecuperabile. Tutti i partecipanti indossano una maglietta bianca, Willy viene ricordato così mentre il feretro del ragazzo sfila tra centinaia di persone in fila per‎ entrare al campo sportivo di Paliano, in provincia ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 12 settembre 2020)Monteiro Duarte, iin diretta. La storia diha fatto riflettere e continua a risuonare forte nel cuore di tutti. Il giovane è stato massacrato di botte fino a perdere la vota. “Sono tutti colpevoli”, questo è quanto afferma una testimone intervistata da Il Messaggero per quanto concerne i quattro ragazzi coinvolti e indagati per omicidio volontario e non più per omicidio preterintenzionale. E mentre la vicenda diventa giudiziaria, idisospendono per un attimo un tempo ormai irrecuperabile. Tutti i partecipanti indossano una maglietta bianca,viene ricordato così mentre il feretro del ragazzo sfila tra centinaia diin fila per‎ entrare al campo sportivo di Paliano, in provincia ...

