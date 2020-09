In Sardegna si entra solo se negativi al test del coronavirus (Di sabato 12 settembre 2020) L’Isola si blinda. Il governatore sardo Christian Solinas ha firmato la nuova ordinanza anti-coronavirus. Dal 14 settembre i passeggeri in ingresso nell’Isola sono “invitati” a presentare un certificato di negatività al virus agli imbarchi di navi e aerei o ad autocertificare di essere risultati negativi a un test sierologico, molecolare o antigenico. In alternativa, devono effettuare un tampone entro le 48 ore dall’arrivo e comunicarne l’esito alle autorità. La scelta arriva alla fine di una stagione turistica segnata da polemiche e da numerosi casi di positività che hanno portato la Sardegna da covid-free ad Isola con diversi cluster. Di segno opposto le reazioni sul web verso un provvedimento che da alcuni è ritenuto ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 12 settembre 2020) L’Isola si blinda. Il governatore sardo Christian Solinas ha firmato la nuova ordinanza anti-. Dal 14 settembre i passeggeri in ingresso nell’Isola sono “invitati” a presentare un certificato dità al virus agli imbarchi di navi e aerei o ad autocertificare di essere risultatia unsierologico, molecolare o antigenico. In alternativa, devono effettuare un tampone entro le 48 ore dall’arrivo e comunicarne l’esito alle autorità. La scelta arriva alla fine di una stagione turistica segnata da polemiche e da numerosi casi di positività che hanno portato lada covid-free ad Isola con diversi cluster. Di segno opposto le reazioni sul web verso un provvedimento che da alcuni è ritenuto ...

