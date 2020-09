In Russia primi lotti di vaccino per il Coronavirus inviati alle regioni (Di sabato 12 settembre 2020) Il ministro della Salute russo Mikhail Murashko ha annunciato oggi che "i primi piccoli lotti" del vaccino russo Sputnik V contro il Covid-19 "sono già stati inviati a tutte le regioni" della Russia e... Leggi su feedpress.me (Di sabato 12 settembre 2020) Il ministro della Salute russo Mikhail Murashko ha annunciato oggi che "ipiccoli" delrusso Sputnik V contro il Covid-19 "sono già statia tutte le" dellae...

repubblica : Coronavirus nel mondo: in India altri 97 mila contagi in un giorno. Distribuiti i primi vaccini in Russia [aggiorna… - GazzettaDelSud : In #Russia primi lotti di #vaccino per il #Coronavirus inviati alle regioni - fashionart19 : RT @bordoni_russia: Lavrov: gli opinionisti si chiedono'chi si intromette di più [nelle elezioni americane]: Russia, Cina o Iran?' In quest… - Lukyluke311 : RT @bordoni_russia: Lavrov: gli opinionisti si chiedono'chi si intromette di più [nelle elezioni americane]: Russia, Cina o Iran?' In quest… - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Coronavirus nel mondo: in India altri 97 mila contagi in un giorno. Distribuiti i primi vaccini in Russia [aggiornamento de… -