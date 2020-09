In centinaia ai funerali di Willy. Tra maglie e palloncini bianchi, anche il premier Conte (Di sabato 12 settembre 2020) Si sono svolti questa mattina i funerali di Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso a Colleferro. Alla cerimonia, che si è svolta nel campo sportivo di Paliano, in provincia di Frosinone, moltissimi i ragazzi indossavano maglie bianche e la scritta ‘Ciao Willy’. In centinaia hanno accolto l’ingresso del feretro con un lunghissimo applauso e lasciando volare … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 12 settembre 2020) Si sono svolti questa mattina idiMonteiro Duarte, il 21enne ucciso a Colleferro. Alla cerimonia, che si è svolta nel campo sportivo di Paliano, in provincia di Frosinone, moltissimi i ragazzi indossavanobie la scritta ‘Ciao’. Inhanno accolto l’ingresso del feretro con un lunghissimo applauso e lasciando volare … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

repubblica : Omicidio Colleferro, in centinaia per i funerali di Willy. Il vescovo: 'Il suo sacrificio come un giovane Cristo' [… - repubblica : Omicidio Colleferro, in centinaia per i funerali di Willy. Zingaretti: 'Pretendo giustizia' [aggiornamento delle 10… - cicalino3 : Funerali Willy, in centinaia alla cerimonia. L’abbraccio di Conte ai genitori: “L’Italia è… - Il Fatto Quotidiano -… - worldnews911 : Funerali Willy, in centinaia alla cerimonia. L’abbraccio di Conte ai genitori: “L’Italia è… - bizcommunityit : Funerali Willy, in centinaia alla cerimonia. L’abbraccio di Conte ai genitori: “L’Italia è… -