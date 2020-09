In birreria provocazioni e rutti: virale il post in cui si racconta come agiva la banda di Artena (Di sabato 12 settembre 2020) Lui si chiama Stefano Sorci e gestisce una birreria a Giulianello, Macellerie sociali. Un paese non distante da Artena e da Colleferro. Ha raccontato in un post su Fb, che ha avuto più di 22mila condivisioni, in che modo agiva il branco che ha massacrato Willy Monteiro. Nella birreria cercavano la rissa Sono stati anche nel suo locale, gli indagati. Ci sono stati e lo hanno provocato. Cercavano la rissa, cercavano le botte. “I ragazzi alla ribalta delle cronache sono stati anche da me, era una sera d’inizio estate…”. Comincia così il racconto di Stefano Sorci. Il fuggi fuggi dei clienti Poi le provocazioni, il fuggi fuggi dei clienti, il silenzio, l’atmosfera pesante. La volontà di umiliare. La preopotenza. ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 12 settembre 2020) Lui si chiama Stefano Sorci e gestisce unaa Giulianello, Macellerie sociali. Un paese non distante dae da Colleferro. Hato in unsu Fb, che ha avuto più di 22mila condivisioni, in che modoil branco che ha massacrato Willy Monteiro. Nellacercavano la rissa Sono stati anche nel suo locale, gli indagati. Ci sono stati e lo hanno provocato. Cercavano la rissa, cercavano le botte. “I ragazzi alla ribalta delle cronache sono stati anche da me, era una sera d’inizio estate…”. Comincia così il racconto di Stefano Sorci. Il fuggi fuggi dei clienti Poi le, il fuggi fuggi dei clienti, il silenzio, l’atmosfera pesante. La volontà di umiliare. La preopotenza. ...

