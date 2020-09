Ilary Blasi e Totti criticati per il viaggio a Parigi e per i ritocchi (Foto)

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 12 settembre 2020) E’ bastata unadapostata dae isono stati sommersi dalle critiche. A molti dei follower non va giù che Francesconon riescano a restare un po’ tranquilli a casa ma che abbiano addirittura scelto la Francia per un altro fine settimana d’amore. Ancora una volta isi sono dedicati due giorni romantici senza i figli ma a chi li segue su Instagram non sembra dare fastidio il loro amore ma ben altro. Li vorrebbero a casa o almeno in Italia per paura del coronavirus. C’è chi commenta di non avere fatto nemmeno un giorno di vacanza mentre Francesconon riescono a rinunciare. Una ...