Il wrestler Navid Afkari giustiziato a morte in Iran: condannato per aver ucciso un agente durante le proteste antigovernative (Di sabato 12 settembre 2020) Il campione di wrestler Iraniano Navid Afkari è stato giustiziato tramite impiccagione questa mattina a Shiraz. Era stato riconosciuto colpevole di aver accoltellato a morte un agente in borghese ... Leggi su leggo (Di sabato 12 settembre 2020) Il campione diianoè statotramite impiccagione questa mattina a Shiraz. Era stato riconosciuto colpevole diaccoltellato aunin borghese ...

Open_gol : Iran, giustiziato il campione di wrestling Navid Afkari: aveva 27 anni - LaStampa : Navid Afkari era stato arrestato nel 2018, la comunità internazionale aveva chiesto la sua scarcerazione. - rosatoeu : Il wrestler Navid Afkari giustiziato a morte in Iran: condannato per aver ucciso un agente durante le proteste anti… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Il wrestler Navid Afkari giustiziato a morte in Iran: condannato per aver ucciso un agente durante le proteste antigovernative… - Mariquita_la1a : RT @leggoit: Il wrestler Navid Afkari giustiziato a morte in Iran: condannato per aver ucciso un agente durante le proteste antigovernative… -