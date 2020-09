Il virologo: "Covid? Rischio psicosi" Quello che i catastrofisti non dicono (Di sabato 12 settembre 2020) Rosa Scognamiglio Il virologo Fabrizio Pregliasco rassicura sulla seconda ondata del virus: "Adesso è gestibile, basta psicosi" "Ci sono altre malattie che si stanno trascurando e richiedono assistenza". A dirlo è il virologo Fabrizio Pregliasco, ricercatore all'Università degli Studi di Milano e Direttore sanitario Irccs Istituto Galeazzi di Milano, che non ammette ignoranza sul virus ricordando l'esistenza di altre patologie ben più gravi e deleterie finite ormai nel dimenticatoio. Non c'è solo il Coronavirus e sarebbe bene, di tanto in tanto, ricordarselo. L'esperto asfalta i catastrofisti della pandemia, quelli che annunciano alla disperata l'arrivo imminente di una seconda e devastante ondata globale. Ma, sebbene non sia da escludere un incremento dei casi per il ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 12 settembre 2020) Rosa Scognamiglio IlFabrizio Pregliasco rassicura sulla seconda ondata del virus: "Adesso è gestibile, basta" "Ci sono altre malattie che si stanno trascurando e richiedono assistenza". A dirlo è ilFabrizio Pregliasco, ricercatore all'Università degli Studi di Milano e Direttore sanitario Irccs Istituto Galeazzi di Milano, che non ammette ignoranza sul virus ricordando l'esistenza di altre patologie ben più gravi e deleterie finite ormai nel dimenticatoio. Non c'è solo il Coronavirus e sarebbe bene, di tanto in tanto, ricordarselo. L'esperto asfalta idella pandemia, quelli che annunciano alla disperata l'arrivo imminente di una seconda e devastante ondata globale. Ma, sebbene non sia da escludere un incremento dei casi per il ...

"Ci sono altre malattie che si stanno trascurando e richiedono assistenza". A dirlo è il virologo Fabrizio Pregliasco, ricercatore all'Università degli Studi di Milano e Direttore sanitario Irccs Isti ...

Coronavirus e tamponi, laboratori italiani in affanno

Cominciano a essere in difficoltà i laboratori italiani specializzati nell'analisi dei tamponi: se per tutto luglio e fino a Ferragosto eseguivano meno di 50.000 analisi di tamponi al giorno per la ri ...

