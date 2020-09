Il Tottenham cerca rinforzi in difesa, nel mirino un obiettivo dell’Inter (Di sabato 12 settembre 2020) L'Italia calcistica è sempre stata la culla di grandi difensori e la scorsa stagione uno in particolare si è messo in mostra con la maglia dell'Hellas Verona. Stiamo parlando di Marash Kumbulla, difensore italoalbanese cresciuto proprio nelle giovanili del club scaligero.Tottenham SU KUMBULLAcaption id="attachment 874089" align="alignnone" width="300" Kumbulla (Getty images)/captionLe sue prestazioni avevano attirato l'attenzione di Inter e Juventus e all'orizzonte si prospettava un derby d'Italia sul mercato. Le importanti richieste economiche di Setti hanno fatto sì che per ora le trattative siano sospese, ma non è escluso un altro tentativo delle due società. Zhang e Agnelli dovranno però sbrigarsi per respingere l'offensiva del Tottenham che è piombato a capo fitto sul giocatore. A riportarlo ... Leggi su itasportpress (Di sabato 12 settembre 2020) L'Italia calcistica è sempre stata la culla di grandi difensori e la scorsa stagione uno in particolare si è messo in mostra con la maglia dell'Hellas Verona. Stiamo parlando di Marash Kumbulla, difensore italoalbanese cresciuto proprio nelle giovanili del club scaligero.SU KUMBULLAcaption id="attachment 874089" align="alignnone" width="300" Kumbulla (Getty images)/captionLe sue prestazioni avevano attirato l'attenzione di Inter e Juventus e all'orizzonte si prospettava un derby d'Italia sul mercato. Le importanti richieste economiche di Setti hanno fatto sì che per ora le trattative siano sospese, ma non è escluso un altro tentativo delle due società. Zhang e Agnelli dovranno però sbrigarsi per respingere l'offensiva delche è piombato a capo fitto sul giocatore. A riportarlo ...

Le sue prestazioni avevano attirato l'attenzione di Inter e Juventus e all'orizzonte si prospettava un derby d'Italia sul mercato. Le importanti richieste economiche di Setti hanno fatto sì che per ora le trattative siano sospese, ma non è escluso un altro tentativo delle due società.

