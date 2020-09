Il tesoro della Luna (Di sabato 12 settembre 2020) Vittorio Macioce L'ultima sfida della Nasa: la caccia dell'oro sulla Luna D i chi è la Luna? Di tutti e di nessuno. Se la risposta vi sembra ambigua domani potrebbe essere peggio, molto più brutale: la Luna è di chi se la piglia.Tutti comincia con i nuovi progetti della Nasa. È da un po' di tempo che sta stringendo accordi con alcune compagnie private per andare a raccogliere rocce e altri minerali. Non si parla ancora di scavare in profondità, ma il progetto a lungo raggio è di aprire miniere Lunari. L'altra scommessa è una sorta di ritorno al futuro. È tempo di riportare l'uomo lassù, non soltanto a passeggiare, ma con l'idea di lavorarci. Base Lunare Alpha, come in Spazio 1999 e fa nulla se ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 12 settembre 2020) Vittorio Macioce L'ultima sfidaNasa: la caccia dell'oro sullaD i chi è la? Di tutti e di nessuno. Se la risposta vi sembra ambigua domani potrebbe essere peggio, molto più brutale: laè di chi se la piglia.Tutti comincia con i nuovi progettiNasa. È da un po' di tempo che sta stringendo accordi con alcune compagnie private per andare a raccogliere rocce e altri minerali. Non si parla ancora di scavare in profondità, ma il progetto a lungo raggio è di aprire miniereri. L'altra scommessa è una sorta di ritorno al futuro. È tempo di riportare l'uomo lassù, non soltanto a passeggiare, ma con l'idea di lavorarci. Basere Alpha, come in Spazio 1999 e fa nulla se ...

Cosa ci aspetta oggi, 11 settembre, secondo lo Zodiaco. Ariete - Vi siete alzati col piede storto ma alcune persone sanno come farvi sorridere. Una in particolare. Ricordatevi di premiare il suo impeg ...

Rara olla in vetro blu di età imperiale. Lo scavo a Caldana continua a stupire

VENTURINA. Si arricchisce il tesoro dello scavo di Caldana: è stata scoperta una olla cineraria in vetro di età imperiale. Il reperto, che sarà prossimamente restaurato, è stato riportato alla luce in ...

