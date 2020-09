Il selfie sorridente di Gasparri in tv con Willy sullo sfondo: è polemica, lui cancella il post (Di sabato 12 settembre 2020) Un selfie sorridente scattato in uno studio televisivo ma sullo sfondo c’è la foto di Willy, il 21enne ucciso a Colleferro, e sul web esplode la polemica. Ecco quanto accaduto al senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, che alla fine ha scelto di cancellare il post pubblicato su Twitter.Lo scatto ritraeva il senatore nello studio di Tg2post, trasmissione alla quale era stato invitato per partecipare ad un dibattito sulla tragedia di Colleferro. Diversi i commenti critici al tweet di Gasparri, non più visibile sul profilo social. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 12 settembre 2020) Unscattato in uno studio televisivo mac’è la foto di, il 21enne ucciso a Colleferro, e sul web esplode la. Ecco quanto accaduto al senatore di Forza Italia Maurizio, che alla fine ha scelto dire ilpubblicato su Twitter.Lo scatto ritraeva il senatore nello studio di Tg2, trasmissione alla quale era stato invitato per partecipare ad un dibattito sulla tragedia di Colleferro. Diversi i commenti critici al tweet di, non più visibile sul profilo social.

Aveva pensato fosse una buona occasione per scattarsi un selfie da pubblicare sui social, ma il popolo del web non l’ha presa bene e si è accesa una polemica su Twitter, al punto che il senatore di Fo ...

Alla poca coerenza di certi commentatori occorre farci il callo. Dunque non stupisce, o non dovrebbe essere una sorpresa, se l’aggressione a suon di “ti maledico” contro Matteo Salvini non ha sortito ...

