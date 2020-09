Il selfie sorridente di Gasparri con la foto di Willy nello studio tv | polemica sui social e il senatore lo cancella

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 12 settembre 2020) Aveva pensato fosse una buona occasione per scattarsi unda pubblicare sui, ma il popolo del web non l’ha presa bene e si è accesa unasu Twitter, al punto che ildi Forza Italia Maurizioalla fine l’ha dovutore. Al centro della, come si vede dalla, è la scelta deldi Forza Italia di mostrarsimentre sullo sfondo si vede il volto diMonteiro Duarte, il 21enne ucciso a Colleferro lo scorso 5 settembre e per cui oggi si sono tenuti i funerali. Set del: lodi Tg2Post a cui era stato invitato lo stessoproprio per ...