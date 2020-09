“Il primo anno”: il film di Thomas Lilti è al cinema (Di sabato 12 settembre 2020) Una scena del film “Il primo anno” di Thomas Lilti (foto Denis Manin). IL primo ANNOGenere: Commedia pedagogicaRegia di Thomas Lilti. Con VIncent Lacoste, William Lebghil, Michel Lerousseau, Darina Al Joundi, Benoît Di Marco, Graziella Delerm, Guillaume Clérice Un esame lungo un anno, quello che devono affrontare gli studenti francesi per essere ammessi alla facoltà di medicina, sarebbe materia per un autentico dramma, magari con divagazioni psicoanalitiche: la fatica di mandare a memoria una montagna di nozioni, il confronto con chi sta partecipando alla stessa “gara”, il miraggio di un traguardo che sembra irraggiungibile… Aspiranti medici nel film “Il primo ... Leggi su iodonna (Di sabato 12 settembre 2020) Una scena del“Ilanno” di(foto Denis Manin). ILANNOGenere: Commedia pedagogicaRegia di. Con VIncent Lacoste, William Lebghil, Michel Lerousseau, Darina Al Joundi, Benoît Di Marco, Graziella Delerm, Guillaume Clérice Un esame lungo un anno, quello che devono affrontare gli studenti francesi per essere ammessi alla facoltà di medicina, sarebbe materia per un autentico dramma, magari con divagazioni psicoanalitiche: la fatica di mandare a memoria una montagna di nozioni, il confronto con chi sta partecipando alla stessa “gara”, il miraggio di un traguardo che sembra irraggiungibile… Aspiranti medici nel“Il...

