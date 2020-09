Il piano di Grillo per salvare il MoVimento Cinquestelle (Di sabato 12 settembre 2020) La tensione è sempre più alta. L'arrivo a Roma in questi giorni del gotha del MoVimento Cinquestelle n'è un segnale inconfutabile. Prima, Davide Casaleggio; ora Beppe Grillo. Tutti parlano con tutti in vista dei prossimi Stati Generali. Ma il più isolato della compagnia appare il figlio del fondatore del MoVimento. Sono sempre più i parlamentari che di Davide Casaleggio e della Associazione Rousseau no ne vogliono più sentire parlare: non è un iscritto, non è un attivista, e vuole guidare il M5s, è il leitmotiv in casa pentastellata. E sono sempre più i parlamentari che sono convinti che oramai l'accordo Pd-M5s è sancito e che va prendendo corpo quindi il “piano Grillo” con Giuseppe Conte leader. ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 12 settembre 2020) La tensione è sempre più alta. L'arrivo a Roma in questi giorni del gotha deln'è un segnale inconfutabile. Prima, Davide Casaleggio; ora Beppe. Tutti parlano con tutti in vista dei prossimi Stati Generali. Ma il più isolato della compagnia appare il figlio del fondatore del. Sono sempre più i parlamentari che di Davide Casaleggio e della Associazione Rousseau no ne vogliono più sentire parlare: non è un iscritto, non è un attivista, e vuole guidare il M5s, è il leitmotiv in casa pentastellata. E sono sempre più i parlamentari che sono convinti che oramai l'accordo Pd-M5s è sancito e che va prendendo corpo quindi il “” con Giuseppe Conte leader. ...

