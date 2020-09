Il Papa | la possessione del demonio | il Covid-19 e quel ‘vade retro Satana’ pronunciato al telefono

Leggi su meteoweb.eu

(Di sabato 12 settembre 2020) Fabio Marchese Ragona, nel suo ultimo libro ‘Il mio nome è Satana’, racconta una storia inedita:Francesco ha seguito un caso didiabolica da remoto. E accaduto qualche tempo fa e ora la vicenda viene raccontata in “Storie di esorcismi dal Vaticano a Medjugorje” (edizioni San Paolo). Nel libro, tra le altre cose, si racconta di un cardinale che il ‘vadeSatana’ lo deve pronunciare via cavo data la lunga lista di richieste. “E’ vero – racconta Ernest Simoni, 91 anni – ogni giorno faccio qualche esorcismo anche al, dopotutto come posso fare con la mia età e con tutte le persone che ne hanno bisogno?”. Il porporato è stato arrestato dal regime comunista albanese proprio perché praticava ...