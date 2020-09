Il papà di Willy: «Mio figlio non è morto invano se è vero che ha tentato di salvare un’altra vita» (Di sabato 12 settembre 2020) «Mio figlio non è morto invano se è vero che ha tentato di salvare un’altra vita». Una frase straziante e commovente che racconta tutta la dignità della famiglia di Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso in un feroce pestaggio a Colleferro, Roma, nella notte tra il 5 e il 6 settembre. Proprio queste sarebbero le parole che il papà di Willy, Armando, avrebbe detto all’ambasciatore di Capo Verde Jorge José de Figueiredo Goncalves, che ha reso visita alla famiglia nel pomeriggio a Paliano, il paese a pochi minuti da Colleferro dove risiede la famiglia. A raccontarlo è lo stesso diplomatico, lasciando l’abitazione della famiglia. Nella giornata di oggi i ... Leggi su open.online (Di sabato 12 settembre 2020) «Mionon èse èche hadiun’altra». Una frase straziante e commovente che racconta tutta la dignità della famiglia diMonteiro Duarte, il 21enne ucciso in un feroce pestaggio a Colleferro, Roma, nella notte tra il 5 e il 6 settembre. Proprio queste sarebbero le parole che il papà di, Armando, avrebbe detto all’ambasciatore di Capo Verde Jorge José de Figueiredo Goncalves, che ha reso visita alla famiglia nel pomeriggio a Paliano, il paese a pochi minuti da Colleferro dove risiede la famiglia. A raccontarlo è lo stesso diplomatico, lasciando l’abitazione della famiglia. Nella giornata di oggi i ...

matteosalvinimi : Da italiano e da papà chiedo giustizia e preghiera per Willy, galera a vita per gli infami assassini. - LegaSalvini : ++ CIAO WILLY, UNA PREGHIERA PER TE, DOLCE RAGAZZO ++ Matteo Salvini: 'Da italiano e da papà chiedo giustizia e pr… - Open_gol : Il papà di Willy: «Mio figlio non è morto invano se è vero che ha tentato di salvare un’altra vita» - CianGaia : RT @matteosalvinimi: Da italiano e da papà chiedo giustizia e preghiera per Willy, galera a vita per gli infami assassini. - robertgcorsini : @chetempochefa Grande dignità e grande esempio di equilibrio e tolleranza pur nel grande dolore. Ora la 'giustizia… -

