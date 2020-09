Il NextGenerationEu è la scommessa per riconquistare l’Europa | prigioniera di euroscettici ed euroinomani

Leggi su linkiesta

(Di sabato 12 settembre 2020) Ilpotrebbe essere il cavallo di Troia per conquistare finalmente il fortino della classe dirigente e intellettuale europea che concepisce l’Unione solo come un vigile del rigore dei bilanci nazionali e della stabilità della zona euro. Questa è la tesi di fondo del saggio di Francesco Saraceno, professore di macroeconomia internazionale a Sciences Po di Parigi che nel libro “La riconquista – Perché abbiamo perso l’Europa e come possiamo riprendercela” (Luiss University Press) spiega come l’idea di un debito comune per finanziare gli investimenti sia l’unico modo per ottenere un giorno un bilancio federale europeo. Unache i 27 governi nazionali non possono perdere per evitare che l’Unione continui a essere il pendolo che oscilla tra ...