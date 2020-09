Il Milan acquisisce Ante Rebic a titolo definitivo (Di sabato 12 settembre 2020) Ante Rebic è ufficialmente e a tutti gli effetti un giocatore del Milan. Dopo un anno di prestito dall’Eintracht Francoforte, con un anno di anticipo rispetto alla scadenza, il croato è stato acquisito dal Milan. Lo annuncia il club rossonero con un comunicato. “AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo definitivo, dall’Eintracht Francoforte le prestazioni sportive del calciatore Ante Rebić, già tesserato per il Club a titolo temporaneo. L’attaccAnte croato si lega al Club rossonero fino al 30 giugno 2025”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 12 settembre 2020)è ufficialmente e a tutti gli effetti un giocatore del. Dopo un anno di prestito dall’Eintracht Francoforte, con un anno di anticipo rispetto alla scadenza, il croato è stato acquisito dal. Lo annuncia il club rossonero con un comunicato. “ACè lieto di annunciare di aver acquisito, a, dall’Eintracht Francoforte le prestazioni sportive del calciatoreRebić, già tesserato per il Club atemporaneo. L’attacccroato si lega al Club rossonero fino al 30 giugno 2025”. L'articolo ilNapolista.

napolista : Il Milan acquisisce Ante Rebic a titolo definitivo Dopo un anno di prestito dall’Eintracht Francoforte. Il calciato… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - DAZN acquisisce in esclusiva i diritti per le partite dei preliminari del Milan - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - DAZN acquisisce in esclusiva i diritti per le partite dei preliminari del Milan - susydigennaro : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - DAZN acquisisce in esclusiva i diritti per le partite dei preliminari del Milan - petrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - DAZN acquisisce in esclusiva i diritti per le partite dei preliminari del Milan -

Ultime Notizie dalla rete : Milan acquisisce Il Milan acquisisce Ante Rebic a titolo definitivo - ilNapolista IlNapolista UFFICIALE – Il Milan riscatta Rebic: comunicato e dettagli contratto

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – La notizia era attesa già da ieri, ora c’è l’ufficialità. Il Milan ha riscattato dall’Eintracht Francoforte Ante Rebic. Dopo l’annuncio della cessione di André Silva, ar ...

Milan, UFFICIALE: Rebic a titolo definitivo. I dettagli del contratto

Ante Rebic è a tutti gli effetti un giocatore del Milan. Arrivato in prestito biennale la scorsa estate dall’Eintracht Francoforte, con un anno di anticipo il c ...

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – La notizia era attesa già da ieri, ora c’è l’ufficialità. Il Milan ha riscattato dall’Eintracht Francoforte Ante Rebic. Dopo l’annuncio della cessione di André Silva, ar ...Ante Rebic è a tutti gli effetti un giocatore del Milan. Arrivato in prestito biennale la scorsa estate dall’Eintracht Francoforte, con un anno di anticipo il c ...