Il miglior allenamento per rafforzare le ossa dopo i 60 anni

(Di sabato 12 settembre 2020) Ci sono esercizi fitness studiati appositamente per aumentare la massa muscolare, che a sua volta migliora la forza, l’equilibrio e la coordinazione corporea. Proprio un buon equilibrio e una buona coordinazione possono fare la differenza tra la propensione a cadere e subire una frattura, e la capacità di restare saldamente in piedi. Diverse analisi mostrano che un’attività fisica regolare può ridurre le cadute di quasi un terzo nei soggetti over 60. Ne è derivato uno speciale rapporto sulla salute, realizzato dalla Harvard Medical School e racchiuso nel libro Exercises for Bone Strength, che illustra come raggiungere e mantenere, attraverso l’allenamento, la densità e la resistenza ossea.