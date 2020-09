Il giallo del sondaggio di Conte uscito "per errore". Terremoto nel silenzio pre-elettorale (Di sabato 12 settembre 2020) A una settimana dal voto per il Referendum sul taglio dei parlamentari è giallo su un sondaggio Ipsos commissionato dalla Presidenza del Consiglio. In pieno silenzio pre-elettorale l'agenzia Ansa ha battuto per errore i risultati della rilevazione su intenzioni di voto e gradimento dei leader commissionata dal premier Giuseppe Conte, salvo poi annullare tutto. "L'ANSA ha diffuso i dati di un sondaggio commissionato dalla presidenza del Consiglio, poi poco fa, dopo circa 2 ore, ha inviato una nota di annullamento. Non ricordo fosse mai accaduta una cosa simile in pieno blackout pre-elettorale", scrive su Twitter Lorenzo Pregliasco, sondaggista e fondatore di TouTrend. Nella serata di ieri proprio Pregliasco si era accorto del ... Leggi su iltempo (Di sabato 12 settembre 2020) A una settimana dal voto per il Referendum sul taglio dei parlamentari èsu unIpsos commissionato dalla Presidenza del Consiglio. In pienopre-l'agenzia Ansa ha battuto peri risultati della rilevazione su intenzioni di voto e gradimento dei leader commissionata dal premier Giuseppe, salvo poi annullare tutto. "L'ANSA ha diffuso i dati di uncommissionato dalla presidenza del Consiglio, poi poco fa, dopo circa 2 ore, ha inviato una nota di annullamento. Non ricordo fosse mai accaduta una cosa simile in pieno blackout pre-", scrive su Twitter Lorenzo Pregliasco, sondaggista e fondatore di TouTrend. Nella serata di ieri proprio Pregliasco si era accorto del ...

NicolaPorro : Dai verbali del #Cts emerge che su #AlzanoLombardo e #Nembro inizialmente era stata presa una decisione ma poi... ??… - NicolaPorro : Il giallo dei verbali desecretati del #Comitatotecnicoscientifico e lo scontro tra @Capezzone e l’ex ministro Beatr… - riotta : L'assassinio e la morte di #WillyMonteiro Duarte non sono l'ennesimo 'giallo' dell'estate italiana in spiaggia. Son… - tempoweb : Il giallo del #sondaggio di #Conte uscito 'per errore'. Terremoto nel silenzio pre-elettorale… - Pasquale8625 : RT @Sofiajeanne: Leggo punti dei Democratici per il Sì. Nemmeno uno regge all'analisi empirica e logico-razionale. Sono certa che lo sanno.… -

Ultime Notizie dalla rete : giallo del Verbali Cts, il giallo del dietrofront sulle zone rosse Nicola Porro Il giallo del sondaggio di Conte uscito "per errore". Terremoto nel silenzio pre-elettorale

A una settimana dal voto per il Referendum sul taglio dei parlamentari è giallo su un sondaggio Ipsos commissionato dalla Presidenza del Consiglio. In pieno silenzio pre-elettorale l'agenzia Ansa ha ...

Come fare per non essere imbrogliati quando si acquista l’olio Extra Vergine di Oliva (EVO)?

Molti sequestri in questi ultimi tempi di grosse partite d’olio Extra Vergine di Oliva contraffatto. E allora chiediamoci: Come fare per non essere imbrogliati quando si acquista l’olio Extra Vergine ...

A una settimana dal voto per il Referendum sul taglio dei parlamentari è giallo su un sondaggio Ipsos commissionato dalla Presidenza del Consiglio. In pieno silenzio pre-elettorale l'agenzia Ansa ha ...Molti sequestri in questi ultimi tempi di grosse partite d’olio Extra Vergine di Oliva contraffatto. E allora chiediamoci: Come fare per non essere imbrogliati quando si acquista l’olio Extra Vergine ...