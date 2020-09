Il feretro di Willy lascia il campo sportivo tra gli applausi Il padre del 21enne | mio figlio non é morto invano

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 12 settembre 2020) Lo stadio comunale "Pierluigi Tintisona" di Paliano pieno. Nell'impiantosi sono svolti i funerali di, il ventunenne ucciso brutalmente a calci e pugni a Colleferro (Roma) la settimana scorsa. Amici, parenti e conoscenti si sono radunati nello stadio, indossando tutti una maglietta bianca in segno di purezza. Un lungo applauso ha salutato l'arrivo deldi. Circa 1300 persone presenti, tutte con la maglietta bianca e la scritta "Ciao" per dargli l'ultimo saluto. Presenti tra gli altri il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e la ministra degli Interni Luciana Lamorgese. "Occorre rimanere in silenzio davanti al mistero della morte di un giovane - ha detto monsignor Mauro Parmeggiani, vescovo di Tivoli e Palestrina che ha presieduto le solenni esequie di ...