Il bollettino sul Coronavirus oggi in Lombardia: i dati per il 12 settembre (Di sabato 12 settembre 2020) L’andamento dei contagi di Coronavirus in Lombardia oggi con i dati del bollettino della Regione dopo i 257 nuovi casi e 4 decessi di ieri: 269 nuovi casi e nessun decesso. Il bollettino della Regione Lombardia specifica che tra i 269 positivi per 37 si tratta di debolmente positivi e 15 casi sono stati rilevati in seguito a test sierologico. In terapia intensiva i pazienti sono stabili a 27, come ieri, mentre i ricoverati sono 251 in aumento di 5 nelle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 16.493 tamponi per un totale complessivo da inizio emergenza di 1.810.149. Per quanto riguarda la ripartizione dei positivi nelle province: A Milano 102 contagi, di cui 61 a Milano città; a Bresca e Bergamo 24 nuovi casi per provincia ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 12 settembre 2020) L’andamento dei contagi diincon ideldella Regione dopo i 257 nuovi casi e 4 decessi di ieri: 269 nuovi casi e nessun decesso. Ildella Regionespecifica che tra i 269 positivi per 37 si tratta di debolmente positivi e 15 casi sono stati rilevati in seguito a test sierologico. In terapia intensiva i pazienti sono stabili a 27, come ieri, mentre i ricoverati sono 251 in aumento di 5 nelle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 16.493 tamponi per un totale complessivo da inizio emergenza di 1.810.149. Per quanto riguarda la ripartizione dei positivi nelle province: A Milano 102 contagi, di cui 61 a Milano città; a Bresca e Bergamo 24 nuovi casi per provincia ...

