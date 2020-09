Il bollettino sul Coronavirus oggi in Italia: i dati della Protezione Civile per il 12 settembre (Di sabato 12 settembre 2020) I dati della Protezione Civile e il bollettino del ministero della Salute sulla situazione del Coronavirus in Italia oggi dopo i 1616 nuovi casi e dieci decessi di ieri: articolo in aggiornamento I nuovi casi suddivisi nelle regioni: In Basilicata 5 nuovi casi registrati; sono stati analizzati 824 tamponi. Non ci sono nuovi decessi. In Alto Adige sono stati registrati 25 nuovi casi positivi. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.453, delle quali 60 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta. Sale da 8 a 13 il numero dei pazienti nei normali reparti ospedalieri e riapre la terapia intensiva Covid che ora ospita un paziente. In Veneto sono 138 i nuovi positivi. Ci sono 3 ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 12 settembre 2020) Ie ildel ministeroSalute sulla situazione delindopo i 1616 nuovi casi e dieci decessi di ieri: articolo in aggiornamento I nuovi casi suddivisi nelle regioni: In Basilicata 5 nuovi casi registrati; sono stati analizzati 824 tamponi. Non ci sono nuovi decessi. In Alto Adige sono stati registrati 25 nuovi casi positivi. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.453, delle quali 60 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta. Sale da 8 a 13 il numero dei pazienti nei normali reparti ospedalieri e riapre la terapia intensiva Covid che ora ospita un paziente. In Veneto sono 138 i nuovi positivi. Ci sono 3 ...

I dati della Protezione Civile e il bollettino del ministero della Salute sulla situazione del Coronavirus in Italia oggi dopo i 1616 nuovi casi e dieci decessi di ieri: articolo in aggiornamento I n ...

Bollettino covid, 76 i nuovi positivi Sono 47 in Provincia di Bari

Sono 76 i casi di nuovi pazienti positivi in Puglia nella giornata del 12 settembre. Lo rende noto il consueto bollettino giornaliero della Regione. Sono stati registrati 3.764 test. I nuovi casi posi ...

