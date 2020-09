Il Benevento ribalta la Reggina nella prima uscita | giallorossi poco brillanti

Leggi su anteprima24

(Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– Un mese e mezzo dopo l’ultima gara ufficiale, iltorna a respirare aria di calcio vero. Pagato dazio al covid durante il ritiro di Seefeld, la formazione di Pippo Inzaghi disputa solo oggi la suaamichevole dopo la promozione in serie A. Al “Ciro Vigorito” isuperano laper due reti a una, portando a casa un successo ma palesando limiti di condizione e strutturali. La, neo promossa in B, non sfigura, costringendo più volte Montipò agli straordinari. In attesa di vedere all’opera Lapadula e di qualche altro colpo di mercato, rimandato il giudizio sui nuovi acquisti impiegati contro l’undici di Toscano. Un avvio al piccolo trotto per le due compagini. A un ...