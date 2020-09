Il 77% degli italiani ha paura del Covid | sondaggio Euromedia Italpress

Leggi su iltempo

(Di sabato 12 settembre 2020) ROMA () – Glihanno ancoradel. E' quanto emerge da undiResearch per.Su un campione di mille persone intervistate, il 77% ha ammesso di avere ancora timore per la diffusione del virus, percentuale che sale all'80,1%, nel caso delle donne e si attesta al 73,7% per gli uomini. Oltre il 62% dei giovani tra i 18 e i 24 anni afferma di avere ancorama la percentuale aumenta per chi ha un'età compresa tra i 25 e i 44 anni (76,6%), con un picco dell'81,9% tra i 45 e i 64 anni. Hail 75,6% delle persone con più di 65 anni.Geograficamente i maggiori timori si riscontrano al Sud e nelle isole dove l'83,2% delle persone teme ancora la diffusione del ...