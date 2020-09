"I tuoi figli si vergogneranno di te". Chef Rubio insulta Salvini, ma.. Basta una frase per smontarlo | Guarda (Di sabato 12 settembre 2020) "Stai scrivendo caz*** su caz***". Chef Rubio, con la solita buona educazione, risponde così a muso duro a un tweet di Matteo Salvini. "Bloccare gli sbarchi significa proteggere gli italiani e anche i tanti immigrati, regolari e perbene, che vivono con noi", ricorda il leader della Lega. Ma lo Chef "coatto", ormai convertito alle barricate rosse direttamente dalla Palestina, non ci sta: "Chi è regolare è perché ha avuto santi in paradiso o ha superato trafile burocratiche lunghe anni, ma è venuto in maniera irregolare perché da anni ormai avete reso irregolari i viaggi e il lavoro. Stai scrivendo cazzate su cazzate, i tuoi figli si vergogneranno di te e per te". A smontarlo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 settembre 2020) "Stai scrivendo caz*** su caz***"., con la solita buona educazione, risponde così a muso duro a un tweet di Matteo. "Bloccare gli sbarchi significa proteggere gli italiani e anche i tanti immigrati, regolari e perbene, che vivono con noi", ricorda il leader della Lega. Ma lo"coatto", ormai convertito alle barricate rosse direttamente dalla Palestina, non ci sta: "Chi è regolare è perché ha avuto santi in paradiso o ha superato trafile burocratiche lunghe anni, ma è venuto in maniera irregolare perché da anni ormai avete reso irregolari i viaggi e il lavoro. Stai scrivendo cazzate su cazzate, isidi te e per te". A...

chetempochefa : Mi dicono: non sono i tuoi figli, non li hai fatti tu. Ma che c’entra? I figli sono i figli del cuore, non solo i f… - Raffenja1 : @Erminio71890018 @StefydiJ @maugas56 @Pontifex_it Ai tuoi figli gli insegni subito che hai messo il cazzo nella figa - Ussignur_ : RT @Giandom84354994: Oggi, 12 settembre. Se ti ammali e hai bisogno di andare all'ospedale, devi farti il segno della Croce. Se i tuoi figl… - Avv_Nike : RT @Giandom84354994: Oggi, 12 settembre. Se ti ammali e hai bisogno di andare all'ospedale, devi farti il segno della Croce. Se i tuoi figl… - imbronciato1 : RT @Giandom84354994: Oggi, 12 settembre. Se ti ammali e hai bisogno di andare all'ospedale, devi farti il segno della Croce. Se i tuoi figl… -

Ultime Notizie dalla rete : tuoi figli Come aiutare i tuoi figli a dormire meglio Proiezioni di Borsa Onesti alla guida della Guardia di Finanza in Garfagnana

Castelnuovo Garfagnana, 12 settembre 2020 - Il luogotenente per le cariche speciali Marco Onesti è il nuovo comandante della tenenza della Guardia di finanza di Castelnuovo di Garfagnana, subentra al ...

Villa Inferno, Crepet: giovani alla deriva. "Nascosti dietro droga e chat"

Professore, i protagonisti delle maratone di sesso e droga sono giovani, meno giovani, e c’è una 17enne. Cosa spinge a vivere esperienze così estreme? "Un uomo se ha bisogno di pagare e drogarsi per s ...

Castelnuovo Garfagnana, 12 settembre 2020 - Il luogotenente per le cariche speciali Marco Onesti è il nuovo comandante della tenenza della Guardia di finanza di Castelnuovo di Garfagnana, subentra al ...Professore, i protagonisti delle maratone di sesso e droga sono giovani, meno giovani, e c’è una 17enne. Cosa spinge a vivere esperienze così estreme? "Un uomo se ha bisogno di pagare e drogarsi per s ...