I Soliti Ignoti | salta lo speciale | ma qual è il motivo?

(Di sabato 12 settembre 2020) Questo articolo Ilo: maè il? . Rinvio per una puntatade ‘I’, il quiz show in onda su Rai Uno. Ma che cosa è successo èè il? La nuova stagione televisiva è ufficialmente ripartita ormai da un po’ di giorni. Non stanno mancando però problemi, difficoltà e ostacoli. Questi ultimi sono stati dettati e …

PierluigiBattis : @chiadegli lo diceva Capannelle nei Soliti Ignoti: ragazzuooooliii - LEBBY4EVER : RT @davidemaggio: Coronavirus colpisce «Soliti Ignoti» ed «Elisir». Salta lo speciale di Amadeus in prime time - zazoomblog : Amadeus choc Coronavirus a I soliti ignoti: annullato il programma - #Amadeus #Coronavirus #soliti #ignoti: - davidemaggio : Coronavirus colpisce «Soliti Ignoti» ed «Elisir». Salta lo speciale di Amadeus in prime time - infoitcultura : I Soliti Ignoti, contagio sul set: sospeso il programma di Amadeus -

Ultime Notizie dalla rete : Soliti Ignoti

Rinvio per una puntata speciale de ‘I Soliti Ignoti’, il quiz show in onda su Rai Uno. Ma che cosa è successo è qual è il motivo? La nuova stagione televisiva è ufficialmente ripartita ormai da un po’ ...Grande Fratello Vip 2020 non va in onda? “Caso positivo al Coronavirus nel gruppo di lavoro”, l’ingresso nella casa è a rischio? Alfonso Signorini è pronto ad emozionarsi con le storie dei concorrenti ...