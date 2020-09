I gilet gialli ritornano in piazza: scontri e lacrimogeni (VIDEO) (Di sabato 12 settembre 2020) Manifestazione a Parigi dei gilet gialli del 12 settembre 2020. Oltre 150 fermati. PARIGI (FRANCIA) – Manifestazione dei gilet gialli a Parigi del 12 settembre 2020. Dopo lo stop dovuto al lockdown, il movimento è ritornato in strada insieme ai No Mask e ai proprietari delle discoteche che hanno dovuto chiudere per le misure sanitarie decise per fermare l’epidemia. Nella capitale francese sono stati registrati tensioni e scontri tra i manifestanti e gli inquirenti. Il bilancio, riportato da La Repubblica, è di oltre 150 fermati. Irruzione negli studi di ‘Bfm Tv’ Attimi di tensione anche all’interno degli studi televisivi di Bfm Tv. I manifestanti hanno fatto irruzione accusando l’emittente di fare disinformazione. “Media bugiardi e ... Leggi su newsmondo (Di sabato 12 settembre 2020) Manifestazione a Parigi deidel 12 settembre 2020. Oltre 150 fermati. PARIGI (FRANCIA) – Manifestazione deia Parigi del 12 settembre 2020. Dopo lo stop dovuto al lockdown, il movimento è ritornato in strada insieme ai No Mask e ai proprietari delle discoteche che hanno dovuto chiudere per le misure sanitarie decise per fermare l’epidemia. Nella capitale francese sono stati registrati tensioni etra i manifestanti e gli inquirenti. Il bilancio, riportato da La Repubblica, è di oltre 150 fermati. Irruzione negli studi di ‘Bfm Tv’ Attimi di tensione anche all’interno degli studi televisivi di Bfm Tv. I manifestanti hanno fatto irruzione accusando l’emittente di fare disinformazione. “Media bugiardi e ...

