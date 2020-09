I funerali di Willy al campo sportivo di Paliano (Di sabato 12 settembre 2020) Fonte foto: Agenzia LAPRESSE 1Sezione: Cronache Tag: funerali Rosa Scognamiglio Questa mattina, presso il campo sportivo di Paliano, sono stati celebrati i funerali di Willy Montero Duerte. Presenti alle esequie anche il premier Giuseppe Conte e la ministra Luciana Lamorgese Sono stati celebrati questa mattina alle ore 10, presso il campo sportivo di Paliano, i funerali di Willy Montero Duarte, il 21enne ucciso a Colleferro nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre. Alla celebrazione hanno partecipato in centinaia, vestiti con una maglietta bianca, come su richiesta della famiglia del ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 12 settembre 2020) Fonte foto: Agenzia LAPRESSE 1Sezione: Cronache Tag:Rosa Scognamiglio Questa mattina, presso ildi, sono stati celebrati idiMontero Duerte. Presenti alle esequie anche il premier Giuseppe Conte e la ministra Luciana Lamorgese Sono stati celebrati questa mattina alle ore 10, presso ildi, idiMontero Duarte, il 21enne ucciso a Colleferro nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre. Alla celebrazione hanno partecipato in centinaia, vestiti con una maglietta bianca, come su richiesta della famiglia del ...

