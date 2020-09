I funerali di Willy al campo sportivo di Paliano | presenti il premier Conte  Il vescovo | «Una morte barbara»

lauraboldrini : Bene che il Presidente Conte partecipi ai funerali di #WillyMonteiro sulla scia della forte emozione che ha percors… - patriziaprestip : Domani il premier @GiuseppeConteIT sarà ai funerali di Willy. Gesto bellissimo e molto molto molto importante. #WillyMonteiro - Corriere : Conte sarà ai funerali del ragazzo ucciso a Colleferro - cesarebrogi1 : RT @zazoomblog: Willy Monteiro magliette bianche per laddio: Una morte barbara e ingiusta. Ai funerali il premier Conte - #Willy #Monteiro… - cesarebrogi1 : RT @SkyTG24: Omicidio Colleferro, a Paliano i funerali di Willy Monteiro Duarte -

Ultime Notizie dalla rete : funerali Willy

Il premier ai funerali a Paliano del giovane ucciso a Colleferro: "Ci aspettiamo pene severe, non possiamo minimizzare". Il vescovo: "Giovane Cristo sacrificatosi per amore dell'amicizia".Una morte senza senso, un pestaggio per futili motivi. E’ terminta così la giovane vita di Willy Monteiro Duarte, il giovane di Paliano ucciso la notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre. Oggi, nel g ...