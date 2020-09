I funerali di Willy a Paliano Presente il premier Conte Zingaretti | “La Regione pagherà e sosterrà la famiglia per le spese legali “

(Di sabato 12 settembre 2020) AdiMonteiro Duarte, il ragazzo di 21 anni ucciso a calci e pugni a Colleferro.anche il Presidente del Consiglio Giuseppe. Mentre proseguono le indagini sull’omicidio a Colleferro, ava in scena l’ultimo saluto aMonteiro Duarte, il 21enne di origini capoverdiani ucciso a calci a pugni.chiusi alle telecamere,il Presidente del Consiglio Giuseppe. Omicidio a Colleferro, idi“Il rito funebre, presieduto da mons. Mauro Parmeggiani, si terrà aalle 10 al Campo Sportivo Comunale “Piergiorgio ...

lauraboldrini : Bene che il Presidente Conte partecipi ai funerali di #WillyMonteiro sulla scia della forte emozione che ha percors… - patriziaprestip : Domani il premier @GiuseppeConteIT sarà ai funerali di Willy. Gesto bellissimo e molto molto molto importante. #WillyMonteiro - Corriere : Conte sarà ai funerali del ragazzo ucciso a Colleferro - boniabelbautis1 : RT @Agenzia_Ansa: L'addio a #Willy, il vescovo nell'omelia: 'Una morte barbara e ingiusta. Non fingere di non vedere, serve patto educativo… - Nonnadinano : RT @globalistIT: -

Un lungo applauso ha accolto il feretro di Willy all'ingresso dello stadio comunale "Pierluigi Tintisona" di Paliano dove sono iniziati i funerali. In tanti, amici, parenti, conoscenti, sono presenti ...Tantissime le persone giunte per dare l'ultimo saluto al 21enne ucciso a Colleferro. Alle esequie anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il governatore del Lazio Nicola Zingaretti. Sono in ...