Harry Styles. Non solo musica, nuovo ruolo in un prossimo film (Di sabato 12 settembre 2020) Harry Styles. L’ex cantante degli One Direction, lanciatissimo nella sua carriera da solista, sembra volere di più. Non solo musica, si aprono di nuovo le porte del cinema Ci ha fatti ballare per tutte l’estate con la sua nuova hit Watermelon Sugar, canzone il cui video ha raggiunto quasi 109 milioni di visualizzazioni su YouTube in … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 12 settembre 2020). L’ex cantante degli One Direction, lanciatissimo nella sua carriera da solista, sembra volere di più. Non, si aprono dile porte del cinema Ci ha fatti ballare per tutte l’estate con la sua nuova hit Watermelon Sugar, canzone il cui video ha raggiunto quasi 109 milioni di visualizzazioni su YouTube in … L'articolo proviene da YesLife.it.

team_world : Dopo il successo di #Dunkirk, il nostro Harry torna a recitare, questa volta in un thriller diretto da Olivia Wilde… - MarcoMoriniTW : Come avete reagito stamattina a questa notizia???Sono davvero felice per Harry e curiosissimo di vedere che cosa ne… - Lady_Pirate : RT @xcallmekiki: petizione per far interpretare a florence pugh e harry styles la coppia inglese trasferita in america, perché È UN PECCATO… - antokrux : RT @xcallmekiki: petizione per far interpretare a florence pugh e harry styles la coppia inglese trasferita in america, perché È UN PECCATO… - habitxlouxs : @Harry_Styles TIRAME un tweet, dale -