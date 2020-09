Guido Silvestri | “I vaccini un regalo all’umanità Quello antinfluenzale può ridurre il carico ospedaliero in caso di seconda ondata di Covid”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 12 settembre 2020) Il coronavirus Sars-CoV 2 non molla la presa. In Italia come nel resto del mondo: dalla Spagna con un tasso di positivi (rispetto al numero dei tamponi) più alto d’Europa e Israele che ha deciso per un nuovo lockdown. Gli scienziati e i ricercatori sono da mesi sono al lavoro per sviluppare un vaccino e trovare la terapia più efficace per una malattia che si è dimostrata feroce, soprattutto con anziani e fragili, e multisistemica. In attesa che questi studi portino ad arginare la malattia e chissà fra qualche tempo eradicarla, come è successo in passato per altre patologie che sembravano invincibili, una delle difese che possiamo utilizzare èdi vaccinarci per l’influenza come ripetono immunologi e virologi da settimane. Abbiamo chiesto a, professore ordinario ...